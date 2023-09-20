...

Unboxing Vivo V29 5G, Desain Elegan dengan Kamera Terbaik

Saliki Dwi Saputra, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 18:00 WIB
Vivo V29 5G resmi hadir di Indonesia pada 7 September kemarin. Ponsel kelas menengah ini memang hadir tidak berselang lama dengan seri sebelumnya.
 
Vivo V29 5G memiliki desain yang cantik dan cukup elegan untuk ponsel midrange. ponsel ini memiliki finishing glossy dengan perpaduan warna layaknya butiran es. Untuk bagian bawah terdapat slot SIM Card, USB-C, dan speaker. lengkungan 55 derajat ke body samping yang membuat desainnya makin tipis dengan ketebalan 7,46 mm.
 
Sisi plusnya lagi, ponsel ini sudah mengantongi sertifikasi IP54 yang tahan dari percikan air dan debu. Vivo V29 5G hadir dengan layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD+ (1080x2400 piksel). Layar lebar dengan fresh rate 120Gz dan tingkat kecerahan 1.300 nits itu mampu memanjakan mata
 
Vivo V29 dibekali prosesor Snapdragon 778G yang terkenal dengan performanya yang cepat dan stabil. Untuk pengisian daya dari 0-50 % hanya dalam waktu 15 menit dengan charger 80W
 
Kamera utamanya ada kamera zoom 50MP f/1.9 wide OIS, serta 8MP ultrawide dan 2MP monochrome. Sedangkan kamera depannya 50MP f/2.0 wide-angel dengan auto focus dan dua LED yang berguna untuk selfie.
 
Reporter: Saliki Dwi Saputra

(rns)

