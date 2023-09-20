...

Jelang Hadapi Union Berlin, Carlo Ancelotti : Ingin Awali Laga Perdana Liga Champions dengan Kemenangan

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 16:00 WIB
Real Madrid akan menghadapi Union Berlin pada matchday 1 Grup C Liga Champions 2023/2024. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (20/9/2023) WIB.
 
Pelatih El Real, Carlo Ancelotti, menegaskan keinginannya untuk memulai Liga Champions 2023/2024 dengan kemenangan. Di Liga Champions musim ini, Madrid tergabung di Grup C bersama Union Berlin, Napoli, dan SC Braga.
 
 
