Real Madrid akan menghadapi Union Berlin pada matchday 1 Grup C Liga Champions 2023/2024. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (20/9/2023) WIB.

Pelatih El Real, Carlo Ancelotti, menegaskan keinginannya untuk memulai Liga Champions 2023/2024 dengan kemenangan. Di Liga Champions musim ini, Madrid tergabung di Grup C bersama Union Berlin, Napoli, dan SC Braga.

