...

Highlight Asian Games 2023: Tim Voli Thailand Gasak Hong Kong 3-0

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 13:10 WIB
Timnas Voli putra Thailand menang meyakinkan atas Hong Kong dengan straight set di partai perdana Grup E Asian Games 2023.
 
Anurak Phanram dan kolega tampil agresif sepanjang 3 set dan menang 25-17, 25-16, 25-13. Hasil itu membuat Thailand sementara memuncaki grup.
 
Selanjutnya negri Gajah Putih itu akan menantang Qatar di laga terakhir grup guna memperebutkan tiket ke 12 besar.
 
Produser: Andika Gesta
ve: Geri A

(fru)

