Timnas Voli putra Thailand menang meyakinkan atas Hong Kong dengan straight set di partai perdana Grup E Asian Games 2023.

Anurak Phanram dan kolega tampil agresif sepanjang 3 set dan menang 25-17, 25-16, 25-13. Hasil itu membuat Thailand sementara memuncaki grup.

Selanjutnya negri Gajah Putih itu akan menantang Qatar di laga terakhir grup guna memperebutkan tiket ke 12 besar.

