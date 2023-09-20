Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia butuh pemimpin yang konsisten mengambil keputusan dan berani menghadapi negara manapun. Pemimpin kedepan, juga harus mampu bekerja makro dan mikro. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Apel Akbar Pasukan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Surakarta, Rabu (20/9/2023).

Jokowi mengatakan bahwa tantangan-tantangan ke depan tidak mudah. Tapi tantangan tersebut bisa menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk melompat maju dengan konsisten dan keberlanjutan. Masyarakat juga diminta agar tidak mudah terpecah belah karena pemilu khususnya pada pemilu serentak 2024 mendatang.

(mhd)

