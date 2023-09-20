Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri rapat rutin mingguan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo. Dirinya tiba langsung di Gedung High End markas TPN, kompleks MNC Centre, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Tiba di lokasi sekitar pukul 15.17 WIB, Hary Tanoesoedibjo mengenakan batik berwarna merah maroon. Kehadiran Hary Tanoesoedibjo menyusul Ganjar Pranowo yang tiba lebih dulu sekitar pukul 15.05 WIB.

Sebagai informasi, rapat TPN digelar rutin setiap hari Rabu di Markas TPN Gedung High End, Jakarta. Rapat rutin akan membahas berbagai agenda strategis hingga membahas dinamika politik

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Dinda Elita

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News