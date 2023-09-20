...

Tiba di Gedung High End, Hary Tanoesoedibjo Susul Ganjar Pranowo di Rapat Rutin TPN

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 18:45 WIB
A A A
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri rapat rutin mingguan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo. Dirinya tiba langsung di Gedung High End markas TPN, kompleks MNC Centre, Jakarta Pusat, Rabu (20/9). 
 
Tiba di lokasi sekitar pukul 15.17 WIB, Hary Tanoesoedibjo mengenakan batik berwarna merah maroon. Kehadiran Hary Tanoesoedibjo menyusul Ganjar Pranowo yang tiba lebih dulu sekitar pukul 15.05 WIB. 
 
Sebagai informasi, rapat TPN digelar rutin setiap hari Rabu di Markas TPN Gedung High End, Jakarta. Rapat rutin akan membahas berbagai agenda strategis hingga membahas dinamika politik
 
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Dinda Elita

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini