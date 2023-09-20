...

Ratusan Bangunan Liar di Penjaringan Dibongkar, Petugas Temukan Alat Kontrasepsi Berceceran

Yohannes Tobing, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 15:45 WIB
Petugas gabungan membongkar ratusan bangunan liar di Gang Royal, Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta, Rabu (20/9). Bangunan-bangunan yang dibongkar kerap digunakan sebagai kafe remang-remang atau prostitusi
 
Petugas yang terdiri dari Satpol PP, TNI-Polri, PPSU Jakarta Utara tersebut melakukan pembongkaran secara manual. Satu per satu pintu kafe dibongkar dan terlihat masih banyak barang milik pemilik kafe maupun pekerja. Petugas juga menemukan alat kontrasepsi yang berceceran di sejumlah kamar dalam kafe Gang Royal
 
Pembongkaran ini dilakukan lantaran kehadirannya dianggap melanggar peraturan izin bangunan. Nantinya, Gang Royal akan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau. Hal itu disampaikan Arifin, Kasatpol PP DK Jakarta
 
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Dinda Elita

