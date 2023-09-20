Petugas gabungan membongkar ratusan bangunan liar di Gang Royal, Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta, Rabu (20/9). Bangunan-bangunan yang dibongkar kerap digunakan sebagai kafe remang-remang atau prostitusi

Petugas yang terdiri dari Satpol PP, TNI-Polri, PPSU Jakarta Utara tersebut melakukan pembongkaran secara manual. Satu per satu pintu kafe dibongkar dan terlihat masih banyak barang milik pemilik kafe maupun pekerja. Petugas juga menemukan alat kontrasepsi yang berceceran di sejumlah kamar dalam kafe Gang Royal

Pembongkaran ini dilakukan lantaran kehadirannya dianggap melanggar peraturan izin bangunan. Nantinya, Gang Royal akan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau. Hal itu disampaikan Arifin, Kasatpol PP DK Jakarta

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Dinda Elita

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News