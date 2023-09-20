...

Lagi, Warga Temukan 2 Ekor Ular Piton di Rumah Kosong Utan Kayu

Rio Manik, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 09:28 WIB
Warga Utan Kayu, Matraman, Jaktim kembali menemukan dua ekor ular, Selasa (19/9). Lokasi penemuan di sudut rumah kosong yang dipenuhi tumpukan barang bekas.
 
Kedua ular masing-masing memiliki panjang 3,5 meter dan 2,5 meter. Ular ditangkap dan dimasukkan dalam kandang dan menarik perhatian warga. Total 16 ekor ular jenis piton ditemukan di areal rumah kosong itu.
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

