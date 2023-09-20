Warga Utan Kayu, Matraman, Jaktim kembali menemukan dua ekor ular, Selasa (19/9). Lokasi penemuan di sudut rumah kosong yang dipenuhi tumpukan barang bekas.

Kedua ular masing-masing memiliki panjang 3,5 meter dan 2,5 meter. Ular ditangkap dan dimasukkan dalam kandang dan menarik perhatian warga. Total 16 ekor ular jenis piton ditemukan di areal rumah kosong itu.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

