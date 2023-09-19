...

Highlights Timnas Bahrain U-24 vs Thailand U-24 di Asian Games 2023 : Gol Menit Akhir Selamatkan Skuad Gajah Perang

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 19 September 2023 20:45 WIB
Timnas Thailand U-24 terhindar dari kekalahan saat menghadapi Timnas Bahrain U-24 pada laga pembuka Grup E Asian Games 2023.
 
Bermain di Stadion Jinhua Sports Center, Zhejiang, China, Selasa (19/9/2023), kedua tim harus puas berbagi angka usai pertandingan berakhir imbang 1-1
 
Timnas Bahrain U-24 unggul lebih dulu lewat gol Husai Abdel Kareem (42'). Namun, Thailand U-24 berhasil mencetak gol penyama melalui Purachet Thodsanit di menit-menit akhir pertandingan.
 
Produser: Febry Rachadi
