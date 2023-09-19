...

Jelang Lawan Dortmund, Luis Enrique Ingatkan PSG Jangan Terobsesi Juara Liga Champions

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 19 September 2023 19:07 WIB
Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique menyampaikan jika dirinya tetap mengincar juara Liga Champions musim ini. Namun, Enrique mengingatkan kepada anak asuhnya bahwa itu jangan dijadikan obsesi.
 
Juru taktik asal Spanyol itu ingin PSG bermain lepas dan berambisi menang di setiap laga. Les Parisiens memang sama sekali belum bisa memenuhi ambisi mereka memenangkan trofi Liga Champions.
 
