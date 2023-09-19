...

Konser Kejar Mimpi untuk Indonesia Angkat Budaya Timur Indonesia

Widya Bayu Jati, Jurnalis · Selasa 19 September 2023 16:31 WIB
A A A
Composer Andi Rianto meramaikan gelaran Konser Kejar Mimpi untuk Indonesia di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, belum lama ini. Pergelaran musik yang diadakan untuk ke-9 kalinya ini dikemas dalam format orkestra yang menampilkan kolaborasi spesial composer terkemuka.
 
Mengusung tema "Kita Cahaya dari Timur," konser ini mengangkat budaya timur Indonesia. Konser digelar sebagai wujud apresiasi untuk nasabah setia CIMB Niaga sekaligus dukungan kepada seniman musik dan industri kreatif Indonesia lainnya. 
 
Konser Kejar Mimpi untuk Indonesia dibanjiri artis Tanah Air, seperti Cakra Khan, Krisdayanti, Maudy Ayunda, Raisa, Sandra Dewi, Titiek Puspa, dan masih banyak lagi.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini