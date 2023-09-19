Composer Andi Rianto meramaikan gelaran Konser Kejar Mimpi untuk Indonesia di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, belum lama ini. Pergelaran musik yang diadakan untuk ke-9 kalinya ini dikemas dalam format orkestra yang menampilkan kolaborasi spesial composer terkemuka.

Mengusung tema "Kita Cahaya dari Timur," konser ini mengangkat budaya timur Indonesia. Konser digelar sebagai wujud apresiasi untuk nasabah setia CIMB Niaga sekaligus dukungan kepada seniman musik dan industri kreatif Indonesia lainnya.

Konser Kejar Mimpi untuk Indonesia dibanjiri artis Tanah Air, seperti Cakra Khan, Krisdayanti, Maudy Ayunda, Raisa, Sandra Dewi, Titiek Puspa, dan masih banyak lagi.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News