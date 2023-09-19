Timnas voli putra Pakistan mengawali langkah di Asian Games 2023 dengan kemenangan straight set atas Mongolia. Tampil dominan sepanjang 3 set, Pakistan menang dengan skor 25-17, 25-19 dan 25-20.

Pakistan selanjutnya akan melakoni laga terakhir di Grup D menghadapi Taiwan. Dua tim teratas grup akan melaju ke babak 12 besar.

