Timnas voli putra Pakistan mengawali langkah di Asian Games 2023 dengan kemenangan straight set atas Mongolia. Tampil dominan sepanjang 3 set, Pakistan menang dengan skor 25-17, 25-19 dan 25-20.
Pakistan selanjutnya akan melakoni laga terakhir di Grup D menghadapi Taiwan. Dua tim teratas grup akan melaju ke babak 12 besar.
Produser: Andika Gesta
ve: Geri A
(fru)
