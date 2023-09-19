Jakarta - Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2023 resmi dikukuhkan pada Selasa (19/9/2023). Seremonial pengukuhan dipimpin langsung Menpora Dito Ariotedjo di Gedung Auditorium Kementrian PUPR.

Turut hadir dalam pengukuhan Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Games 2023, Basuki Hadimuljono, dan CdM Asian Para Games 2023, Angela Tanoesoedibjo. Hadir pula Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC), Raja Sapta Oktohari yang ikut menetapkan kontingen merah putih.

Di Asian Games 2023, Indonesia akan turun dalam 30 cabang olahraga. Total 413 atlet dan 135 ofisial yang akan dikirim ke Hangzhou, Cina.

Indonesia ditargetkan setidaknya merebut 12 medali emas dan menembus 12 besar.

Reporter: Basudiwa Supraja

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

