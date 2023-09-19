...

Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2022 Resmi Dikukuhkan, Target 12 Medali Emas?

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 19 September 2023 16:20 WIB
A A A
Jakarta - Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2023 resmi dikukuhkan pada Selasa (19/9/2023). Seremonial pengukuhan dipimpin langsung Menpora Dito Ariotedjo di Gedung Auditorium Kementrian PUPR.
 
Turut hadir dalam pengukuhan Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Games 2023, Basuki Hadimuljono, dan CdM Asian Para Games 2023, Angela Tanoesoedibjo. Hadir pula Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC), Raja Sapta Oktohari yang ikut menetapkan kontingen merah putih. 
 
Di Asian Games 2023, Indonesia akan turun dalam 30 cabang olahraga. Total 413 atlet dan 135 ofisial yang akan dikirim ke Hangzhou, Cina.
 
Indonesia ditargetkan setidaknya merebut 12 medali emas dan menembus 12 besar.
 
-----------
 
Reporter: Basudiwa Supraja
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini