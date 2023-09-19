KPK menahan mantan Dirut PT Pertamina, Galaila Karen Kardinah atau yang karib disapa Karen Agustiawan, hari ini, Selasa (19/9/2023).
Karen ditahan usai diperiksa sebagai tersangka. Ia merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan LNG atau gas alam cair di PT Pertamina (PTPM) Persero tahun 2011-2021.
Untuk kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan penahanan selama 20 hari pertama.
(fru)
