KPK Tahan Mantan Dirut Pertamina dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan LNG

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Selasa 19 September 2023 20:35 WIB
KPK menahan mantan Dirut PT Pertamina, Galaila Karen Kardinah atau yang karib disapa Karen Agustiawan, hari ini, Selasa (19/9/2023).
 
Karen ditahan usai diperiksa sebagai tersangka. Ia merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan LNG atau gas alam cair di PT Pertamina (PTPM) Persero tahun 2011-2021.
 
Untuk kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan penahanan selama 20 hari pertama.

