KPK menahan mantan Dirut PT Pertamina, Galaila Karen Kardinah atau yang karib disapa Karen Agustiawan, hari ini, Selasa (19/9/2023).

Karen ditahan usai diperiksa sebagai tersangka. Ia merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan LNG atau gas alam cair di PT Pertamina (PTPM) Persero tahun 2011-2021.

Untuk kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan penahanan selama 20 hari pertama.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News