Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas Kontingen Indonesia menuju Asian Games ke-19 2022 di Hangzhou
Dalam acara ini dilakukan penyerahan bendera Merah Putih dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo kepada Ketua Kontingan Asian Games ke-19 Hangzou 2022 yang juga Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
Jokowi mengucapkan selamat bertanding bagi para atlet dan menantikan prestasi-prestasi dan emas dari para atlet.
Reporter: Raka Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
