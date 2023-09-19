...

Presiden Joko Widodo Lepas Kontingen Indonesia ke Asian Games ke-19

Raka Novianto, Jurnalis · Selasa 19 September 2023 18:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas Kontingen Indonesia menuju Asian Games ke-19 2022 di Hangzhou 
 
Dalam acara ini dilakukan penyerahan bendera Merah Putih dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo kepada Ketua Kontingan Asian Games ke-19 Hangzou 2022 yang juga Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
 
Jokowi mengucapkan selamat bertanding bagi para atlet dan menantikan prestasi-prestasi dan emas dari para atlet.
 
Reporter: Raka Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

