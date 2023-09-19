Aksi 2 orang mencuri sepeda motor di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor ini berbagi peran sebelum memulai aksinya.
Diduga kedua pelaku ini sudah berpengalaman karena bisa mengambil motor dalam hitungan detik. Setelah berhasil menyalakan motor, pelaku meninggalkan lokasi dengan motor incarannya bersama rekannya
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
