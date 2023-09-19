Pasca terjadi kebakaran seluas tiga hektare di Savana Gunung Gede, Cianjur. Kondisi api kini sudah benar-benar padam sejak Senin (18/9) sore
Tim pegiat alam berjibaku memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Sementara untuk jalur pendakian sendiri terbilang masih normal. Namun untuk pendakian sementara ini masih ditutup
Hingga kini pihak Taman Nasional Gunung Gede masih menyelidiki penyebab kebakaran
Kontributor: Mochamad Andi Ichsyan
Produser: Akira Aulia W
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow