Kebakaran di Gunung Gede Pangrango Berhasil Dipadamkan

Mochamad Andi Ichsyan, Jurnalis · Selasa 19 September 2023 12:15 WIB
Pasca terjadi kebakaran seluas tiga hektare di Savana Gunung Gede, Cianjur. Kondisi api kini sudah benar-benar padam sejak Senin (18/9) sore 
 
Tim pegiat alam berjibaku memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Sementara untuk jalur pendakian sendiri terbilang masih normal. Namun untuk pendakian sementara ini masih ditutup
 
Hingga kini pihak Taman Nasional Gunung Gede masih menyelidiki penyebab kebakaran 
 
Kontributor: Mochamad Andi Ichsyan 
Produser: Akira Aulia W

(rns)

