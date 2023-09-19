Jembatan gantung di Nias Barat hancur dihantam banjir, Selasa (19/9). Jembatan gantung ini merupakan akses utama warga antar dua kecamatan. Di antaranya yakni Kecamatan Lolofitu Moi dan Mandrehe Utara.

Jembatan gantung ini kondisinya sangat memprihatinkan. Tampak papan jembatan bergelantungan dan tidak bisa dilewati.

Rusaknya jembatan ini mengakibatkan ratusan warga terancam terisolir. Meski begitu, beberapa warga nekat melewati jembatan dengan bergelantungan.

Kontributor: Iman Jaya Lase

Produser: Akira Aulia W

(fru)

