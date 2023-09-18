...

Kebakaran TPA Jatibarang Meluas, Lahan yang Terbakar Capai 5 Hektare

Wisnu Wardhana, Jurnalis · Senin 18 September 2023 20:44 WIB
Kebakaran di TPA Jatibarang Semarang kian meluas, lahan yang terbakar semula hanya 2 hektare meluas hingga hampir 5 hektare, Senin (18/9). Api diduga berasal dari semak belukar yang berada di sekitar lokasi tempat pembuangan sampah yang sudah tidak beroperasi.
 
Wali Kota Semarang melakukan koordinasi dan meminta bantuan sejumlah instansi untuk mengirimkan bantuan unit mobil damkar. Titik api yang meluas dan berada di gunungan sampah membuat petugas damkar harus  bekerja keras untuk memadamkan api.

