Kebakaran di TPA Jatibarang Semarang kian meluas, lahan yang terbakar semula hanya 2 hektare meluas hingga hampir 5 hektare, Senin (18/9). Api diduga berasal dari semak belukar yang berada di sekitar lokasi tempat pembuangan sampah yang sudah tidak beroperasi.

Wali Kota Semarang melakukan koordinasi dan meminta bantuan sejumlah instansi untuk mengirimkan bantuan unit mobil damkar. Titik api yang meluas dan berada di gunungan sampah membuat petugas damkar harus bekerja keras untuk memadamkan api.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News