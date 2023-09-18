TPA Jatibarang Kota Semarang mengalami kebakaran hebat hembusan angin membuat api dengan cepat menjalar, Senin (18/9).

Petugas damkar yang tiba di lokasi berusaha memadamkan dan menghalau api agar kebakaran tidak meluas.

Api diduga berasal dari TPA bagian atas yang telah ditutup kemudian menjalar ke gunungan sampah yang ada dibawah.

Hingga kini, upaya pemadaman terus dilakukan di 2 titik lokasi dengan luasan lebih dari 2 hektare.

(fru)

