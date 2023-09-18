Capres PDIP Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan di Gedung Purnomo Prawiro, Fisip UI, Senin (18/9).

Dalam materinya Ganjar Pranowo yang juga Capres Partai Perindo ini membahas soal konflik agraria, teknologi dan ekonomi.

Ganjar mengatakan akan hadir disetiap undangan dalam kapasitasnya sebagai Capres, namun ditanya terkait pendampingnya dalam pilpres mendatang, Ganjar tidak menjawab banyak.

Sebelumnya Fisip UI telah mendatangkan Anies Baswedan sesi terakhir nanti giliran Prabowo Subianto yang akan menyampaikan materi kuliahnya.

