...

Respon Ganjar Pranowo saat Ditanya Nama Cawapres Usai Isi Kuliah Kebangsaan di UI

Iyung Rizki, Jurnalis · Senin 18 September 2023 20:49 WIB
A A A
Capres PDIP Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan di Gedung Purnomo Prawiro, Fisip UI, Senin (18/9).
 
Dalam materinya Ganjar Pranowo yang juga Capres Partai Perindo ini membahas soal konflik agraria, teknologi dan ekonomi.
 
Ganjar mengatakan akan hadir disetiap undangan dalam kapasitasnya sebagai Capres, namun ditanya terkait pendampingnya dalam pilpres mendatang, Ganjar tidak menjawab banyak.
 
Sebelumnya Fisip UI telah mendatangkan Anies Baswedan sesi terakhir nanti giliran Prabowo Subianto yang akan menyampaikan materi kuliahnya.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini