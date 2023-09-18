...

Jelang Piala Dunia U-17 di JIS, Tenda Warga Kampung Bayam akan Ditertibkan

Rizki Falupi, Jurnalis · Senin 18 September 2023 19:15 WIB
Inilah kondisi terkini tenda yang didirikan oleh sejumlah warga Kampung Bayam, Jakarta Utara. Tenda tesebut didirikan tepat di depan Jakarta International Stadium (JIS). Tenda dihuni 7 KK yang terdiri dari 35 jiwa.
 
Tenda ini batal dibongkar petugas pada Senin (18/9/2023) hari ini. Penggusuran dilakukan untuk pembangun trotoar jelang persiapan Piala Dunia U-17. Pihak kelurahan memberikan keringanan hingga Jumat (22/9/2023) mendatang
 
Sementara itu warga enggan pindah dari tenda bila belum ada solusi. Mereka sendiri menginginkan untuk tinggal di Kampung Susun Bayam yang sudah jadi.
 
