Inilah kondisi terkini tenda yang didirikan oleh sejumlah warga Kampung Bayam, Jakarta Utara. Tenda tesebut didirikan tepat di depan Jakarta International Stadium (JIS). Tenda dihuni 7 KK yang terdiri dari 35 jiwa.

Tenda ini batal dibongkar petugas pada Senin (18/9/2023) hari ini. Penggusuran dilakukan untuk pembangun trotoar jelang persiapan Piala Dunia U-17. Pihak kelurahan memberikan keringanan hingga Jumat (22/9/2023) mendatang

Sementara itu warga enggan pindah dari tenda bila belum ada solusi. Mereka sendiri menginginkan untuk tinggal di Kampung Susun Bayam yang sudah jadi.

Reporter : Rizki Faluvi

Produser: Reza Ramadhan

