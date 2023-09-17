...

Real Madrid Terjerat Kasus Pemain Akademi, Ancelotti Tak Mau Berkomentar

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 17 September 2023 19:46 WIB
Real Madrid didera kasus 4 pemain akademi yang terlibat skandal video seksual jelang laga menghadapi Real Sociedad. Keempat pemain tersebut sedang menjalani pemeriksaan oleh kepolisian.
 
Saat disinggung hal tersebut Carlo Ancelotti memilih untuk tidak berkomentar. Ancelotti lebih memilih fokus memenangi laga kelima beruntun di awal musim sambil melayangkan pujian untuk Jude Bellingham yang tampil impresif.
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

