Karakter Kiko dan Lola hadir menyapa penggemar dalam acara JIPremium 2023. Pameran tersebut digelar di JCC Senayan pada 14-17 September 2023. Selama event, Kiko dan Lola berinteraksi lewat berbagai aktivitas dengan pengunjung.

Kiko dan Lola sendiri adalah karakter animasi buatan MNC Animation. Melalui pameran tersebut, harapannya animasi Indonesia lebih dikenal masyarakat luas.

Reporter : Kiki Oktaliani

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News