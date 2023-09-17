Banyak orang kini lebih memilih berbelanja online dibanding belanja offline ke pasar. Hal itu berdampak atas sepinya transaksi jual beli di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Bukan hanya pedagang yang mengalami kerugian tetapi juga berimbas ke kuli panggul. Hendra (42), seorang kuli panggul, mengakui hal itu.

Saat ramai, biasanya Hendra mengantongi Rp150 ribu hingga Rp200 ribu dari jasa panggul. Sekarang, bisa dapat uang untuk makan saja, Hendra sudah bersyukur. Sebagai tulang punggung keluarga, Hendra hanya bisa pasrah.

Kuli panggul lainnya, Aspari (37) juga sependapat dengan Hendra. Dia mengatakan jika Pasar Tanah Abang sudah tak seindah dulu untuk pekerja serabutan.

