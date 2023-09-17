Sebuah aksi pencurian HP di Kota Blitar terekam CCTV. Awalnya, HP tersebut berada di dasbor sebuah sepeda motor yang tengah diparkir dan ditinggal pemiliknya.

Pelaku berpura-pura ingin menjual kamera miliknya saat korban sedang berfoto boks. Namun pelaku beralasan kameranya tertinggal di rumah dan pamit pulang. Keluar dari toko, dua pelaku wanita tersebut dengan santai mengambil HP milik korban.

Kontributor: Robby Ridwan

Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News