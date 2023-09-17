Pohon pisang unik tumbuh di Dusun Bara' Saba, Desa Torjunan Kec. Robatal Kab. Sampang, Madura, Sabtu (16/9). Pada umumnya buah pisang terletak di ujung batang disela-sela daun.

Namun pohon pisang unik ini buah nya terletak pada bagian tubuh pohon pisang. Uniknya lagi pohon dan buah pisang terlihat sehat dan nampak tidak ada kerusakan.

