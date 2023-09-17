Sebanyak 5 unit rumah semi permanen di bantaran rel kereta kawasan Medan Belawan, ludes terbakar, Minggu (17/9/2023). Kebakaran membuat warga panik. Bahkan, seorang warga jatuh pingsan melihat rumahnya ikut terbakar.

Saksi mata mengatakan, kebakaran terjadi akibat sejumlah warga mencuri minyak jenis solar dari pipa milik Pertamina yang ditanam di dasar laut. Solar tersebut disimpan di dalam rumah warga hingga tiba-tiba terjadi kebakaran

Hal ini juga dbenarkan Lurah Belawan Bahari, Daniel Saut Saroha Simanjuntak. Aktivitas pencurian dan penimbunan minyak diduga kuat menjadi penyebab kebakaran.

Kasus kebakaran ini masih dalam penyidikan petugas Polres Pelabuhan Belawan.

Kontributor: Yudha Bahar

Produser: Reza Ramadhan

