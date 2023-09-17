Kebakaran meludeskan rumah warga di Cikupa, Tangerang, Sabtu (16/9) malam. Kebakaran diduga akibat api dari pembakaran kardus yang menyambar bensin eceran. Banyaknya botol bensin eceran di depan rumah membuat api cepat membesar.

Dalam kejadian ini satu bangunan rumah dan isinya ikut terbakar. Dua unit mobil damkar langsung diterjunkan ke TKP.

Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.

Kontributor: Aimarani

Produser: Akira Aulia W

(fru)

