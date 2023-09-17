Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus terbakar, Sabtu (16/9) malam. Saat dikonfirmasi terjadi kerusakan di bagian dalam museum.
Kapolres Metro Jakpus mengatakan yang terbakar yakni gedung A atau tempat pameran benda prasejarah. Di Gedung A diketahui terdapat empat ruangan dan semuanya terbakar.
Akibat kebakaran ini kondisi Gedung A luluh lantah. Sejumlah material pun roboh hingga rusak parah.
Reporter: Irfan Maulana
Produser: Akira Aulia W
