Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus terbakar, Sabtu (16/9) malam. Saat dikonfirmasi terjadi kerusakan di bagian dalam museum.

Kapolres Metro Jakpus mengatakan yang terbakar yakni gedung A atau tempat pameran benda prasejarah. Di Gedung A diketahui terdapat empat ruangan dan semuanya terbakar.

Akibat kebakaran ini kondisi Gedung A luluh lantah. Sejumlah material pun roboh hingga rusak parah.

Reporter: Irfan Maulana

Produser: Akira Aulia W

(fru)

