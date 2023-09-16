...

Angela Tanoesoedibjo Hadiri Serah Terima HPL, Berharap Labuan Bajo Makin Maju

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Sabtu 16 September 2023 17:15 WIB
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menjadi sorotan di Labuan Bajo, Jumat (15/9). Tepatnya saat menghadiri penerbitan sertifikat HPL di kawasan wisata Parapuar.
 
Angela tampil menawan dengan busana semi formal berpadu kain tenun khas NTT. Wamenparekraf berterima kasih pada Kementerian ATR atas perhatian untuk zona budaya. Ia juga berharap para investor dapat segera melihat potensi kawasan Parapuar.

