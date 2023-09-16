Polisi memberikan bantuan air bersih kepada warga RW 11, Kalideres, Sabtu (16/9/2023). Air bersih berisi delapan ribu liter dibawa menggunakan water canon. Air langsung disalurkan kepada warga yang sudah antre sejak pagi hari.

Warga yang mendapatkan bantuan air mengaku sangat gembira dan merasa terbantu. Hal ini karena air PAM tidak mengalir sejak tiga minggu lalu. Warga terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Reporter: Rizki Faluvi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News