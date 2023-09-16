Puluhan warga tiga kabupaten kerja bakti buat sekat api di Gunung Bromo. Warga berasal dari Pasuruan, Probolinggo, Malang, dan Lumajang. Mereka bekerja sama membuat sekat api dan bersihkan semak, Jumat (15/9).

Di lautan pasir dan padang savana, rumput kering dipotong dengan mesin. Akses jalan menuju Gunung Bromo juga dibersihkan dari semak belukar.

Kontributor: Jaka Samudra

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

