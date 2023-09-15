Jajaran Polsek Cibogo, Subang menggelar razia knalpot bising ke sekolah-sekolah, Jumat (15/9). Di SMKN Cibogo, tak sedikit siswa yang memiliki kendaraan dengan knalpot bising

Pelajar yang kedapatan gunakan knalpot bising harus melepasnya sendiri. Kapolsek Cibogo, AKP Ikin Sodikin mengatakan razia dalam rangka pemeliharaan kamtibmas

Sementara, Kepala Sekolah SMKN Cibogo, Ade Suhendin merespon positif razia tersebut. Pihak sekolah mengaku telah mengimbau orang tua pelajar dan memberi edukasi, pentingnya kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara

(fru)

