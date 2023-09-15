...

Puluhan Motor Pelajar di Subang Terjaring Razia Knalpot Bising, Pemiliknya Disuruh Melepas Sendiri Knalpotnya

Yudy Heryawan Juanda, Jurnalis · Jum'at 15 September 2023 21:46 WIB
A A A
Jajaran Polsek Cibogo, Subang menggelar razia knalpot bising ke sekolah-sekolah, Jumat (15/9). Di SMKN Cibogo, tak sedikit siswa yang memiliki kendaraan dengan knalpot bising
 
Pelajar yang kedapatan gunakan knalpot bising harus melepasnya sendiri. Kapolsek Cibogo, AKP Ikin Sodikin mengatakan razia dalam rangka pemeliharaan kamtibmas
 
Sementara, Kepala Sekolah SMKN Cibogo, Ade Suhendin merespon positif razia tersebut. Pihak sekolah mengaku telah mengimbau orang tua pelajar dan memberi edukasi, pentingnya kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini