320 Anggota NII di Bandung Deklarasi Gabung NKRI Kembali

Sondi Agung, Jurnalis · Jum'at 15 September 2023 15:30 WIB
Sebanyak 320 anggota Negara Islam Indonesia (NII) deklarasi gabung kembali ke NKRI. Deklarasi ini dilakukan pada Kamis (14/9/2023). Mereka mengakui paham NII penuh kebohongan. Terlebih usai terungkapnya kasus Panji Gumilang.
 
Deklarasi tersebut juga dihadiri Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Dudung berharap hal ini dapat memperkuat kesatuan dan persatuan Indonesia dari ancaman paham dan ideologi asing.
 
 
Kontributor: Sondi Agung
Produser: Reza Ramadhan

(sfn)

