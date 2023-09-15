Sebanyak 320 anggota Negara Islam Indonesia (NII) deklarasi gabung kembali ke NKRI. Deklarasi ini dilakukan pada Kamis (14/9/2023). Mereka mengakui paham NII penuh kebohongan. Terlebih usai terungkapnya kasus Panji Gumilang.

Deklarasi tersebut juga dihadiri Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Dudung berharap hal ini dapat memperkuat kesatuan dan persatuan Indonesia dari ancaman paham dan ideologi asing.

