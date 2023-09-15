...

Banjir Bandang Libya, Korban Tewas Tembus 11 Ribu Orang, 20 Ribu Lain Masih Hilang

Ahmad Islamy Jamil, Jurnalis · Jum'at 15 September 2023 11:28 WIB
Korban tewas akibat banjir bandang di Libya telah melampaui angka 11 ribu orang. Sementara itu, sekitar 20 ribu orang lainnya masih hilang, Kamis (14/9).
 
Jumlah korban tewas diperkirakan bisa mencapai 18 ribu hingga 20 ribu orang. Hal itu disampaikan Wali Kota Derna, Abdulmenam al-Ghaithi.
 
Lybia dilanda banjir bandang, Minggu (10/9) akibat Badai Daniel. 
 
Reporter: Ahmad Islamy Jamil
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

