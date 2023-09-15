Korban tewas akibat banjir bandang di Libya telah melampaui angka 11 ribu orang. Sementara itu, sekitar 20 ribu orang lainnya masih hilang, Kamis (14/9).

Jumlah korban tewas diperkirakan bisa mencapai 18 ribu hingga 20 ribu orang. Hal itu disampaikan Wali Kota Derna, Abdulmenam al-Ghaithi.

Lybia dilanda banjir bandang, Minggu (10/9) akibat Badai Daniel.

