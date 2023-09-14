Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat dan langsung disambut para pedagang, Kamis (14/9).

Presiden didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin hingga Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.

Rombongan Presiden Jokowi masuk ke pasar untuk mengecek harga sembako dan berkomunikasi dengan pedagang.

Presiden Joko Widodo juga membagikan sembako serta kaos kepada pengunjung dan pedagang pasar.

(fru)

