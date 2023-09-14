Rumah kosong yang berada di Matraman, Jakarta Timur diduga menjadi sarang puluhan ular. Meski telah ditemukan sebanyak 13 ekor ular, sang pemilik enggan mengizinkan pembongkaran rumah tersebut.

Ular tersebut pertama kali ditemukan oleh warga pada Agustus lalu. Diduga masih banyak ular yang berada di dalam rumah tersebut.

Sebagai bukti, warga menyimpan 3 ekor ular yang berhasil ditangkap dari rumah tersebut.

