Beginilah skala kehancuran di kota Derna, Libya Timur yang dilanda banjir. Tampak dari gambar satelit yang dirilis dari Maxar Technologies, Rabu (13/9)

Gambar sebelum dan sesudah menunjukkan lingkungan kota hingga jalan raya hancur. Usai air bah berasal dari badai dahsyat yang menyapu dasar sungai

Diperkirakan jumlah orang yang hilang mencapai 10.000 orang. Badan bantuan PBB, OCHA menyebut jumlah korban tewas sedikitnya 5.000 orang

