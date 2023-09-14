...

Korban Tewas Banjir Bandang di Libya Mencapai 5.000 Jiwa

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 13:15 WIB
Beginilah skala kehancuran di kota Derna, Libya Timur yang dilanda banjir. Tampak dari gambar satelit yang dirilis dari Maxar Technologies, Rabu (13/9)
 
Gambar sebelum dan sesudah menunjukkan lingkungan kota hingga jalan raya hancur. Usai air bah berasal dari badai dahsyat yang menyapu dasar sungai 
 
Diperkirakan jumlah orang yang hilang mencapai 10.000 orang. Badan bantuan PBB, OCHA menyebut jumlah korban tewas sedikitnya 5.000 orang 
 
Produser: Akira Aulia W
Source : Reuters

(fru)

