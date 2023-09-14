...

Sopir Truk Dirampok dengan Sabetan Celurit di Jember, Uang Rp40 Juta Hasil Jual Beras Raib

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 09:30 WIB
Sopir truk angkut beras menjadi korban perampokan di jalan sepi, Kamis (14/9). Peristiwa terjadi di Desa Jamintoro, Sumberbaru, Jember, Jawa Timur. Korban Imam Taufik dirampok usai menjual beras.
 
Uang Rp40 juta dibawa dalam tas selempang di pinggang. Di TKP, dua orang berboncengan motor mencegat pelaku dan merampok korban. Korban disabet celurit di pinggang hingga melepaskan tas berisi uang.
 
Kontributor: Bambang Sugiarto
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

