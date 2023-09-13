...

Resmi Meluncur di Indonesia, Beginilah Penampakan Mobil SUV Ferrari Purosangue

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 17:00 WIB
A A A
Jakarta - Ferrari Purosangue resmi meluncur di Indonesia. Mobil SUV pertama dari produsen berlogo kuda jingkrak ini dibawa PT Eurokars Prima Utama sebagai importir dan distributor eksklusif Ferrari di Indonesia.
 
Mobil ini  memiliki ukuran panjang 4.973 mm, lebar 2.028 mm, tinggi 1.589 mm. Kapasitas tangki bahan bakarnya mencapai 100 liter.
 
Ferrari Purosangue dibekali mesin V12 berkapasitas 6.5 6.496 cc naturally-aspirated dengan menggunakan transmisi otomatis dual-clutch 8-percepatan F1 DCT.
 
Ferrari Purosangue yang memiliki konfigurasi 4 orang penumpang ini dibanderol 430 ribu dolar atau setara Rp6,3 miliaran.  Sayang, Purosangue yang dipasarkan di Indonesia belum diumumkan secara resmi.
 
-------
 
Reporter:  Muhamad Fadli Ramadan
Produser: Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini