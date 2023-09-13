Jakarta - Ferrari Purosangue resmi meluncur di Indonesia. Mobil SUV pertama dari produsen berlogo kuda jingkrak ini dibawa PT Eurokars Prima Utama sebagai importir dan distributor eksklusif Ferrari di Indonesia.

Mobil ini memiliki ukuran panjang 4.973 mm, lebar 2.028 mm, tinggi 1.589 mm. Kapasitas tangki bahan bakarnya mencapai 100 liter.

Ferrari Purosangue dibekali mesin V12 berkapasitas 6.5 6.496 cc naturally-aspirated dengan menggunakan transmisi otomatis dual-clutch 8-percepatan F1 DCT.

Ferrari Purosangue yang memiliki konfigurasi 4 orang penumpang ini dibanderol 430 ribu dolar atau setara Rp6,3 miliaran. Sayang, Purosangue yang dipasarkan di Indonesia belum diumumkan secara resmi.

Reporter: Muhamad Fadli Ramadan

Produser: Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

