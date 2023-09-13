...

Jajal Keunggulan Mitsubishi Xforce Fitur Drive Mode Xforce, Begini Sensasinya

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 15:15 WIB
KARAWANG - Mitsubishi XForce menjadi primadona di gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 bulan lalu. 
 
Salah satu yang menjadi daya tarik adalah Drive Mode atau mode berkendara.
 
The New SUV Mitsubishi ini dilengkapi fitur empat mode penggerak Normal, Wet, Gravel, dan Mud.
 
Empat mode berkendara tersebut memungkinkan kendaraan bermanuver dalam berbagai kondisi jalan yang dilalui.
 
Adanya bantuan 4 mode berkendara dan sejumlah fitur bawaan Mitsubishi XForce juga memandu pengemudi untuk bisa mengendarai mobil secara maksimal.
 
Reporter:  Maruf Elrumi
Produser: Febry Rachadi
