Tak Habis Pikir! Gareth Southgate Heran Harry Maguire Terus Dijelek-jelekkan

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 19:00 WIB
Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate memberikan dukungannya pada Harry Maguire atas perlakuan yang diterimanya di laga melawan Skotlandia. Maguire menerima kritikan pedas usai membuat gol bunuh diri yang mencoreng kemenangan Inggris atas Skotlandia 3-1 di laga ujicoba internasional.
 
Sang pelatih menyayangkan kritikan berlebihan yang diberikan kepada pemainnya itu terutama justru dari komentator dan pandit negrinya sendiri. Southgate menyebut belum pernah melihat perlakuan berlebihan seperti yang dialami Maguire menimpa pemain lain.
 
Ia pun menegaskan dukungannya pada Maguire dan menyebutnya sebagai pemain penting dari kesuksesan Inggris saat ini.
 
