Presiden RI Joko Widodo menonton langsung perjuangan Timnas Indonesia U-23 mengalahkan Turkmenistan U-23 di Stadion Manahan Solo.
Jokowi mengapresiasi keberhasilan Garuda Muda lolos ke Piala Asia U-23 2024. Namun ia meminta agar para pemain tidak terbuai kemenangan
dan tetap fokus hingga ajang sesungguhnya di Qatar tahun depan.
