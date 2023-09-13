Presiden RI Joko Widodo menonton langsung perjuangan Timnas Indonesia U-23 mengalahkan Turkmenistan U-23 di Stadion Manahan Solo.

Jokowi mengapresiasi keberhasilan Garuda Muda lolos ke Piala Asia U-23 2024. Namun ia meminta agar para pemain tidak terbuai kemenangan

dan tetap fokus hingga ajang sesungguhnya di Qatar tahun depan.

----------------------------

Produser: Andika Gesta

ve: Geri A

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News