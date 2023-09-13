Indonesia mencatatkan kemenangan atas Turkmenistan 2-0, Selasa (12/9). Pertandingan di Stadion Manahan Solo disaksikan Presiden Joko Widodo. Timnas U-23 dinilai bermain sangat baik dan berhasil mencatat sejarah baru.

Jokowi sengaja datang untuk memberi dukungan pasukan Shin Tae Yong. Timnas U-23 berhasil merebut satu tiket final Piala Asia di Doha, Qatar. Kemenangan disambut gembira presiden dan menyebut hadiah ultah Erick Thohir.

Kontributor: Septyantoro

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

