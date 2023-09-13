Warga di Kalideres, Jakarta Barat mengalami krisis air bersih selama hampir 1 pekan. Krisis air bersih di kawasan ini disebabkan matinya aliran air PAM di wilayah tersebut

Sebanyak 3000 kepala keluarga di 11 RT di RW 11 Kelurahan Pegadungan harus mengantri air bersih dari mobil tangki atau mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih Rp50 ribu untuk membeli air bersih.

Warga juga memilih untuk tidak menggunakan air tanah karena keruh dan asin.

