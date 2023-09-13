Dokter Peru Sabtu (9/9) mengoperasi darurat seorang anak usia 2 tahun. Balita itu yang secara tidak sengaja menelan 8 jarum suntik. Bayi tersebut dilarikan ke rumah sakit setempat karena 8 jarum di berbagai bagian perut dan saluran ususnya.

Anak tersebut tak sengaja menelan jarum suntik saat bermain di pertanian tempat ibunya bekerja, di desa Mariscal Caceres, provinsi Peru utara.

Keluarga anak tersebut menduga jarum digunakan untuk menyuntik sapi. Dokter mengatakan anak ini bisa pulih dengan cepat, namun harus dirawat 3 hari.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News