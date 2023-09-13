Kecelakaan beruntun tiga kendaraan terjadi di Jalan Kayu Putih, Pulogadung, Jaktim. Kecelakaan melibatkan satu motor dan dua minibus, Selasa (12/9). CCTV merekam saat motor jatuh disusul minibus berhenti mendadak.
Kecelakaan dipicu motor terjatuh karena pengendara kaget ada yang melawan arah. Dua minibus mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang.
Kontributor: Rio Manik
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
