Kecelakaan beruntun tiga kendaraan terjadi di Jalan Kayu Putih, Pulogadung, Jaktim. Kecelakaan melibatkan satu motor dan dua minibus, Selasa (12/9). CCTV merekam saat motor jatuh disusul minibus berhenti mendadak.

Kecelakaan dipicu motor terjatuh karena pengendara kaget ada yang melawan arah. Dua minibus mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

