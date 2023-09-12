...

Highlights Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 : Garuda Muda Menang, Lolos Sebagai Juara Grup

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 12 September 2023 21:30 WIB
Timnas Indonesia U-23 berhasil menaklukkan Turkmenistan U-23 dengan skor 2-0 pada laga kedua Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23, di Stadion Manahan, Solo, Selasa (12/9/2023) malam WIB.
 
Dua gol kemenangan Garuda Muda diciptakan oleh Ivar Jenner (40') dan Pratama Arhan (90+2').
 
Hasil ini memastikan skuad asuhan Shin Tae-yong menyegel tiket ke Piala Asia U-23 2024.
 
Timnas Indonesia U-23 keluar sebagai juara grup K dengan sempurna yakni mengoleksi enam poin.

(fru)

