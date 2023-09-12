Timnas Indonesia U-23 berhasil menaklukkan Turkmenistan U-23 dengan skor 2-0 pada laga kedua Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23, di Stadion Manahan, Solo, Selasa (12/9/2023) malam WIB.

Dua gol kemenangan Garuda Muda diciptakan oleh Ivar Jenner (40') dan Pratama Arhan (90+2').

Hasil ini memastikan skuad asuhan Shin Tae-yong menyegel tiket ke Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 keluar sebagai juara grup K dengan sempurna yakni mengoleksi enam poin.

(fru)

