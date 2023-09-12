Konten Kreator Atta Halilintar sedang mempersiapkan rumah baru di Pondok Indah. Baim Wong dan Paula Verhoeven diundang untuk menengok proses pembangunannya. Keduanya kagum dengan konsep rumah mewah tersebut.

Atta mengaku telah merancang sendiri desain dan penataan calon rumahnya. Selama proses perancangan, ia sempat bertengkar dengan Aurel. Pasalnya, Aurel tidak setuju dengan model toilet yang ditawarkan Atta.

