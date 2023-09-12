Kebakaran Gunung Bromo telah mencapai di Kecamatan Tutur, Pasuran, Jawa Timur, Selasa (12/9). Wilayah yang terbakar tepatnya di Bukit Keciri, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tutur, Pasuran, Jawa Timur.

Banyaknya ilalang dan rumput kering serta kencangnya tiupan angin membuat kobaran api cepat menyebar dan membesar.

Warga berharap helikopter water boombing melakukan pembasahan di Wilayah Kecamatan Tutur.

Kontributor: Jaka Samudera

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News